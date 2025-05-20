Минобороны призвало обновить Резерв+ — какая причина

"Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Министерстве обороны призвали украинцев обновить приложение "Резерв+". Известно, что в релизе 1.6.1 обновился сертификат безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны во вторник, 20 мая.

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Обновление "Резерва+"

"Чтобы и в дальнейшем успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, обновите "Резерв+" до последней версии", — говорится в сообщении.

В версии 1.6.0 при авторизации будет появляться сообщение с требованием обновить приложение. В предыдущих версиях сервис будет недоступен, а пользователи будут видеть оповещение о технической ошибке.

Обновить "Резерв+" можно как в App Store, так и в Google Play.

Как сделать автоматическое обновление приложения

iOS: параметры — приложения — "Резерв+" — включить фоновое обновление;

Android: открыть "Резерв+" в маркете — нажать три точки в правом верхнем углу — автообновление.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что в "Резерве+" оформили 333 тысячи отсрочек от мобилизации.

Кроме того, штрафы за нарушение воинского учета пока накладывают только лично, но уже этим летом это можно будет сделать через "Резерв+".