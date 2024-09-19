У Міноборони порівняли темпи розвитку застосунків Резерв+ та Армія+

Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

У застосунку для військових "Армія+" авторизувалися 230 тисяч користувачів. Тим часом кількість користувачів "Резерв+" дорівнює вже майже 3,5 мільйона.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі марафону "Єдині новини".

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Застосунок Резерв+

Кількість офіційно зареєстрованих резервістів у "Резерв+" зростає в рекордні терміни. У Міноборони вважають, що для застосунку, який існує фактично декілька місяців, це дуже потужний результат.

"Вже понад 5 мільйонів згенерованих електронних військово-облікових документів — і ми також матимемо нові модулі. Буквально зараз закінчуємо роботу над онлайн-рекрутингом і працюємо плідно з відстрочками — теж будуть скоро гарні новини", — розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Застосунок Армія+

Також в Міністерстві оборони задоволені темпами розвитку нового застосунку "Армія+", через який подано вже 5 тисяч рапортів, а кількість користувачів зросла до 230 тисяч.

"230 тисяч — це найшвидше масштабування впровадження такої системи в нашому війську, в нашій армії. Маємо вже понад 5000 повністю оформлених електронних рапортів від моменту їх створення до моменту погодження і збереження в електронній системі. І вже маємо понад 750 військових частин, які запровадили Армія+", — розповіла Черногоренко.

Основна увага в "Армія+" зараз приділяється запровадженню онлайн-навчання. Сьогодні застосунок також дозволяє військовослужбовцям генерувати унікальний номер військовослужбовця під назвою "Армія ID", створювати, подавати та погоджувати електронні рапорти та проходити опитування.