В Минобороны сравнили темпы развития приложений Резерв+ и Армия+

Приложение Резерв+. Фото: УНИАН

В приложении для военных "Армия+" авторизовалось 230 тысяч пользователей. Тем временем количество пользователей "Резерв+" составляет уже почти 3,5 миллиона.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире марафона "Єдині новини".

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Приложение Резерв+

Количество официально зарегистрированных резервистов в "Резерв+" растет в рекордные сроки. В Минобороны считают, что для приложения, которое существует фактически несколько месяцев, это очень мощный результат.

"Уже более 5 миллионов сгенерированных электронных военно-учетных документов — и мы также будем иметь новые модули. Буквально сейчас заканчиваем работу над онлайн-рекрутингом и работаем плодотворно с отсрочками — тоже будут скоро хорошие новости", — рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Приложение Армия+

Также в Министерстве обороны довольны темпами развития нового приложения "Армия+", через которое подано уже 5 тысяч рапортов, а количество пользователей выросло до 230 тысяч.

"230 тысяч — это самое быстрое масштабирование внедрения такой системы в нашей армии, в нашей армии. Имеем уже более 5000 полностью оформленных электронных рапортов с момента их создания до момента согласования и сохранения в электронной системе. И уже имеем более 750 воинских частей, которые ввели Армия+", — рассказала Черногоренко.

Основное внимание в "Армия+" сейчас уделяется внедрению онлайн-обучения. Сегодня приложение также позволяет военнослужащим генерировать уникальный номер военнослужащего под названием "Армия ID", создавать, подавать и согласовывать электронные рапорты и проходить опрос.