Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow У Міноборони розповіли, коли ймовірно чоловіки почнуть отримувати електронні повістки arrow

У Міноборони розповіли, коли ймовірно чоловіки почнуть отримувати електронні повістки

27 лютого 2024 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Міноборони розповіли, коли ймовірно чоловіки почнуть отримувати електронні повістки
Заступницею голови Міноборони Катериною Черногоренко. Фото: Міноборони
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко розповіла, що наразі українське керівництво не працює над процесом електронних повісток військовозобовʼязаним. Для того, аби це сталось потрібно, щоб Верховна Рада розглянула закон про мобілізацію і він був підписаний президентом.

Про це заступниця очільника Міноборони заявила в інтерв'ю Економічній правді

Коли в Україні з'являться електронні повістки 

"Ми маємо рухатися в рамках нормативно-правової бази. Наразі закон про мобілізацію знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Як тільки ми будемо мати розуміння чи буде в цьому напрямку  прийняті рішення і буде проголосований закон, в другому читанні, і тим більше підписаний президентом, ми зможемо рухатися до того, щоб цей функціонал розробляти", — сказала Черногоренко. 

Вона додала, що одразу після такого рішення на законодавчому рівні, Міноборони перейде до оформлення функціонала з електронними повістками. Заступниця міністра оборони переконана, що кожний українець, чи українка зацікавлені в тому, щоб захищати свою державу і цифровізація допоможе в цьому. 

"Завдяки цифровим інструментам, таким як смартмобілізація, можливість мобілізуватися добровільно і обрати собі ту професію, якою сам хочеш займатись можна розвінчати міфи, що мобілізація, чи електронні повістки, чи ТЦК, та СП — це таке страшне місце", — зазначила Черногоренко. 

Нагадаємо, команда IT-фахівців Міністерства оборони України активно працює над створення мобільного застосунку "Армія+". Там будуть доступні документи та послуги для військових, зокрема, будуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.

Водночас у відомстві розповіли, що в новому застосунку не буде послуги електронних повісток. Мета "Армії+" — зменшити паперові клопоти для військовослужбовців.

Міноборони
мобілізація
повістки
застосунок
електронні повістки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі