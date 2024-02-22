Чи будуть відправляти повістки через новий застосунок "Армія+" — відповідь Міноборони

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Фото: Міноборони

Зараз Міністерство оборони України розробляє новий застосунок, який називатиметься "Армія+". У ньому будуть доступні документи та послуги для військових, але електронно вручати повістки не будуть.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону у четвер, 22 лютого.

Чи планують додавати електронні повістки в застосунок "Армія+"

Черногоренко пояснила, що застосунок створюють для тих, хто вже служить у війську. "Армія+" має позбавити військових паперової роботи, адже все буде доступно в цифровому форматі. Додавати туди електронні повістки не планують.

"Щодо електронного кабінету військовозобов'язаного — зараз Міноборони над ним працює разом із Мінцифри і намагається розробити зручний функціонал для оновлення даних, а також щоби скоротити візити до всіх установ, а перевести це в онлайн-формат", — сказала вона.

Посадовиця наголосила, що користуватися новим застосункам можна буде вже зовсім скоро.

Нагадаємо, команда IT-фахівців Міністерства оборони України активно працює над створення мобільного застосунку "Армія+". Там будуть доступні документи та послуги для військових, зокрема, будуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.

Додамо, нещодавно представниця ТЦК та СП Аліна Кривошея розповіла, що вручати повістки мають повноваження не лише представники центрів комплектування. До цього списку ще й входять роботодавці, сільські старости, керівники закладів освіти та не тільки.