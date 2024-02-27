В Минобороны рассказали, когда, вероятно, мужчины начнут получать электронные повестки

Заместителем главы Минобороны Екатериной Черногоренко. Фото: Минобороны

Заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко рассказала, что в настоящее время украинское руководство не работает над процессом электронных повесток военнообязанным. Для того чтобы это случилось нужно, чтобы Верховная Рада рассмотрела закон о мобилизации и он был подписан президентом.

Об этом заместитель главы Минобороны заявила в интервью Экономической правде.

Когда в Украине появятся электронные повестки

"Мы должны двигаться в рамках нормативно-правовой базы. Пока закон о мобилизации находится на рассмотрении в Верховной Раде. Как только мы будем иметь понимание будет ли в этом направлении приняты решения и будет проголосован закон, во втором чтении, и тем более подписанный президентом, мы сможем двигаться к тому, чтобы этот функционал разрабатывать", — сказала Черногоренко.

Она добавила, что сразу после такого решения на законодательном уровне Минобороны перейдет к оформлению функционала с электронными повестками. Заместитель министра обороны убеждена, что каждый украинец или украинка заинтересованы в том, чтобы защищать свое государство и цифровизация поможет в этом.

"Благодаря цифровым инструментам, таким как смартмобилизация, возможность мобилизоваться добровольно и выбрать себе ту профессию, которой сам хочешь заниматься можно развенчать мифы, что мобилизация или электронные повестки и ТЦК и СП — это такое страшное место", — отметила Черногоренко.

Напомним, команда IT-специалистов Министерства обороны Украины активно работает над созданием мобильного приложения "Армия+". Там будут доступны документы и услуги для военных, в частности будут стандартизированы шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

В то же время в ведомстве рассказали, что в новом приложении не будет услуги электронных повесток. Цель "Армии+" — уменьшить бумажные хлопоты для военнослужащих.