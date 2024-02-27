Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Минобороны рассказали, когда, вероятно, мужчины начнут получать электронные повестки arrow

В Минобороны рассказали, когда, вероятно, мужчины начнут получать электронные повестки

27 февраля 2024 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минобороны рассказали, когда, вероятно, мужчины начнут получать электронные повестки
Заместителем главы Минобороны Екатериной Черногоренко. Фото: Минобороны
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко рассказала, что в настоящее время украинское руководство не работает над процессом электронных повесток военнообязанным. Для того чтобы это случилось нужно, чтобы Верховная Рада рассмотрела закон о мобилизации и он был подписан президентом.

Об этом заместитель главы Минобороны заявила в интервью Экономической правде.

Когда в Украине появятся электронные повестки

"Мы должны двигаться в рамках нормативно-правовой базы. Пока закон о мобилизации находится на рассмотрении в Верховной Раде. Как только мы будем иметь понимание будет ли в этом направлении приняты решения и будет проголосован закон, во втором чтении, и тем более подписанный президентом, мы сможем двигаться к тому, чтобы этот функционал разрабатывать", — сказала Черногоренко.

Она добавила, что сразу после такого решения на законодательном уровне Минобороны перейдет к оформлению функционала с электронными повестками. Заместитель министра обороны убеждена, что каждый украинец или украинка заинтересованы в том, чтобы защищать свое государство и цифровизация поможет в этом.

"Благодаря цифровым инструментам, таким как смартмобилизация, возможность мобилизоваться добровольно и выбрать себе ту профессию, которой сам хочешь заниматься можно развенчать мифы, что мобилизация или электронные повестки и ТЦК и СП — это такое страшное место", — отметила Черногоренко.

Напомним, команда IT-специалистов Министерства обороны Украины активно работает над созданием мобильного приложения "Армия+". Там будут доступны документы и услуги для военных, в частности будут стандартизированы шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

В то же время в ведомстве рассказали, что в новом приложении не будет услуги электронных повесток. Цель "Армии+" — уменьшить бумажные хлопоты для военнослужащих.

Минобороны
мобилизация
повестки
приложение
электронные повестки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме