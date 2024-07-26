Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, будут ли разрабатывать новый законопроект о демобилизации

Дмитрий Лазуткин. Фото: mezha.net

Министерство обороны Украины разрабатывает новый законопроект о демобилизации. Правда, когда этот документ появится, пока неизвестно.

Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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Что известно о новом законопроекте о демобилизации

"Министерство обороны разрабатывает такой законопроект. Давайте не забывать, что тогда норма о демобилизации исчезла после обращения Главнокомандующего. Должна быть согласована позиция и Генштаба, и Министерства обороны. Тогда соответственно будет и коммуникация по этому новому законопроекту, работа над которым базово ведется", — заявил Лазуткин.

Называть сроки, когда появится новый законопроект, представитель Миноброны не стал, однако отметил, что это будет зависеть от ряда факторов: ситуации на фронте, темпов мобилизации и взаимодействия структур.

Напомним, одна из категорий военнослужащих имеет право на демобилизацию уже сейчас. Речь идет о бойцах, потерявших близких родственников на фронте.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, от каких факторов зависит демобилизация. По его мнению, прежде чем говорить о демобилизации, нужно знать, будет ли возможность производить соответствующие ротации.