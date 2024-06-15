Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, чи обмежать повноваження ТЦК

Дмитро Лазуткін. Фото з особистого архіву Дмитра Лазуткіна

У Верховній Раді пропонують обмежити повноваження працівників військкомату. У такому разі частину функцій ТЦК виконуватимуть цивільні органи.

Цю ініціативу в ефірі телеканалу "1+1" прокоментував речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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Лазуткін зазначив, що поки конкретного рішення немає. Тривають обговорення.

"Розмови тривають дійсно зробити це більш зрозумілим, щоби працювала система, наприклад, так як працють ЦНАПи — це доволі приваблива ініціатива. Вона розглядається, вона опрацьовується. Більше наразі з цього приводу важко щось говорити, тому що, знову ж таки, немає конкретики. Є розмови, є суспільний діалог. І добре, що він є", — зазначив Лазуткін.

Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що функції ТЦК та СП можуть передати цивільним органам. Це пов'язано із тим, що працівники військкоматів надто часто потрапляють у скандали.

Також ми повідомляли про те, що в соцмережах з'явилося відео із жорстоким затриманням чоловіка у Бродах. У ТЦК заявили, що громадянин, якого затримали, є військовозобов'язаним, але ігнорував повістку. Працівники військкомату впізнали його на вулиці та доправили до ТЦК. Зараз він уже проходить базову військову підготовку.