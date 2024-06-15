Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, ограничат ли полномочия ТЦК

Дмитрий Лазуткин. Фото из личного архива Дмитрия Лазуткина

В Верховной Раде предлагают ограничить полномочия работников военкомата. В таком случае часть функций ТЦК будут выполнять гражданские органы.

Эту инициативу в эфире телеканала "1+1" прокомментировал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Лазуткин отметил, что пока конкретного решения нет. Продолжаются обсуждения.

"Разговоры продолжаются действительно сделать это более понятным, чтобы работала система, например, так как работают ЦПАУ — это довольно привлекательная инициатива. Она рассматривается, она прорабатывается. Больше сейчас по этому поводу трудно что-то говорить, потому что опять же нет конкретики . Есть разговоры, есть общественный диалог. И хорошо, что он есть", — отметил Лазуткин.

Ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что функции ТЦК и СП могут передать гражданским органам. Это связано с тем, что работники военкоматов слишком часто попадают в скандалы.

Также мы сообщали о том, что в соцсетях появилось видео с жестоким задержанием мужчины в Бродах. В ТЦК заявили, что задержанный гражданин является военнообязанным, но игнорировал повестку. Работники военкомата узнали его на улице и доставили в ТЦК. В настоящее время он уже проходит базовую военную подготовку.