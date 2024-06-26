"Резерв+" отримав функцію бронювання від мобілізації

В Резерв+ з'явився статус бронювання від мобілізації — як це працює
Міністерство оборони України цифровізувало паперові бронювання у застосунок "Резерв+". Наразі актуальний статус бронювання відображається у 340 000 громадян, які завантажили цей додаток.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у середу, 25 червня.
Бронювання у Резерв+
При цьому Черногоренко зазначає, що відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг" залишається високим.
"Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці", — пояснила Черногоренко.
Вона також зазначила, що Міністерство проробило велику роботу.
"Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру "Оберіг"", — зазначила представниця Міноборони.
Як оновити документ
- Натисніть три крапки справа від документу.
- Виберіть "оновити документ".
- Після цього ви побачите свій актуальний статус.
- Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку.
- Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було — новий термін має відобразитись в "Резерв+".
Якщо ваша бронь не з'явилась в Резерв+
Частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу.
Проте в Міноборони вже працюють над чітким алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в "Резерв+"".
Раніше у Міноборони підтвердили, що поки мобільний додаток "Резерв+" не є офіційним документом. Але ближе до кінця червня у додатку з'явиться нова функція — генератор QR-коду, після підтвердження оновлення персональних даних. З таким кодом електронний документ стане офіційним.
Раніше ми повідомляли, що майже півтора мільйони українців оновили дані у застосунку "Резерв+". Показники реєстрації продовжують зростати.
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