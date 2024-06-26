"Резерв+" отримав функцію бронювання від мобілізації

Застосунок "Резерв+". Фото: РБК-Україна

Міністерство оборони України цифровізувало паперові бронювання у застосунок "Резерв+". Наразі актуальний статус бронювання відображається у 340 000 громадян, які завантажили цей додаток.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у середу, 25 червня.

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Бронювання у Резерв+

При цьому Черногоренко зазначає, що відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг" залишається високим.

"Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці", — пояснила Черногоренко.

Вона також зазначила, що Міністерство проробило велику роботу.

"Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру "Оберіг"", — зазначила представниця Міноборони.

Як оновити документ

Натисніть три крапки справа від документу.

Виберіть "оновити документ".

Після цього ви побачите свій актуальний статус.

Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку.

Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було — новий термін має відобразитись в "Резерв+".

Якщо ваша бронь не з'явилась в Резерв+

Частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу.

Проте в Міноборони вже працюють над чітким алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в "Резерв+"".

Раніше у Міноборони підтвердили, що поки мобільний додаток "Резерв+" не є офіційним документом. Але ближе до кінця червня у додатку з'явиться нова функція — генератор QR-коду, після підтвердження оновлення персональних даних. З таким кодом електронний документ стане офіційним.

Раніше ми повідомляли, що майже півтора мільйони українців оновили дані у застосунку "Резерв+". Показники реєстрації продовжують зростати.