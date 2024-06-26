Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow В Резерв+ з'явився статус бронювання від мобілізації — як це працює arrow

В Резерв+ з'явився статус бронювання від мобілізації — як це працює

26 червня 2024 19:03
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
"Резерв+" отримав функцію бронювання від мобілізації
Застосунок "Резерв+". Фото: РБК-Україна
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Міністерство оборони України цифровізувало паперові бронювання у застосунок "Резерв+". Наразі актуальний статус бронювання  відображається у 340 000 громадян, які завантажили цей додаток.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у середу, 25 червня. 

Читайте також:

Бронювання у Резерв+

При цьому Черногоренко зазначає, що відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг" залишається високим.

"Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці", — пояснила Черногоренко.

Вона також зазначила, що Міністерство проробило велику роботу.

"Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру "Оберіг"", — зазначила представниця Міноборони.

Як оновити документ

  • Натисніть три крапки справа від документу.
  • Виберіть "оновити документ".
  • Після цього ви побачите свій актуальний статус.
  • Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку.
  • Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було — новий термін має відобразитись в "Резерв+".

Якщо ваша бронь не з'явилась в Резерв+

Частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу.

Проте в Міноборони вже працюють над чітким алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в "Резерв+"".

Раніше у Міноборони підтвердили, що поки мобільний додаток "Резерв+" не є офіційним документом. Але ближе до кінця червня у додатку з'явиться нова функція — генератор QR-коду, після підтвердження оновлення персональних даних. З таким кодом електронний документ стане офіційним. 

Раніше ми повідомляли, що майже півтора мільйони українців оновили дані у застосунку "Резерв+".  Показники реєстрації продовжують зростати.

ЗСУ
Україна
мобілізація
бронювання
ТЦК та СП
військовозобов'язані
резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони