Сколько украинцев сгенерировали военно-учетные документы в Резерв+

В Минобороны сообщили, сколько граждан сгенерировали военно-учетные документы в Резерв+
В Министерстве обороны Украины назвали количество граждан, сгенерировавших военно-учетные документы онлайн через приложение "Резерв+". Речь идет о миллионе пользователей.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 27 июня.
Военно-учетные документы онлайн через "Резерв+"
Теперь эти граждане могут не носить с собой военный билет или временное удостоверение.
"Раньше оформление таких документов было вопросом бумаги, времени и очередей. Теперь это вопрос нескольких минут и кликов", — сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно вступившему в силу 18 мая новому закону, некоторые студенты не имеют права на отсрочку от призыва.
Также штраф за не обновленные военно-учетные данные налагается на гражданина только однажды. Вместе с тем штрафы за игнорирование повесток и неприбытие в ТЦК согласно предписаниям этих повесток могут налагаться за каждый такой случай.
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