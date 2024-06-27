Сколько украинцев сгенерировали военно-учетные документы в Резерв+

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Министерстве обороны Украины назвали количество граждан, сгенерировавших военно-учетные документы онлайн через приложение "Резерв+". Речь идет о миллионе пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 27 июня.

Читайте также:

Военно-учетные документы онлайн через "Резерв+"

Теперь эти граждане могут не носить с собой военный билет или временное удостоверение.

"Раньше оформление таких документов было вопросом бумаги, времени и очередей. Теперь это вопрос нескольких минут и кликов", — сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно вступившему в силу 18 мая новому закону, некоторые студенты не имеют права на отсрочку от призыва.

Также штраф за не обновленные военно-учетные данные налагается на гражданина только однажды. Вместе с тем штрафы за игнорирование повесток и неприбытие в ТЦК согласно предписаниям этих повесток могут налагаться за каждый такой случай.