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В Минобороны сообщили, сколько граждан сгенерировали военно-учетные документы в Резерв+

27 июня 2024 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сколько украинцев сгенерировали военно-учетные документы в Резерв+
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве обороны Украины назвали количество граждан, сгенерировавших военно-учетные документы онлайн через приложение "Резерв+". Речь идет о миллионе пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 27 июня.

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Теперь эти граждане могут не носить с собой военный билет или временное удостоверение.

"Раньше оформление таких документов было вопросом бумаги, времени и очередей. Теперь это вопрос нескольких минут и кликов", — сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно вступившему в силу 18 мая новому закону, некоторые студенты не имеют права на отсрочку от призыва.

Также штраф за не обновленные военно-учетные данные налагается на гражданина только однажды. Вместе с тем штрафы за игнорирование повесток и неприбытие в ТЦК согласно предписаниям этих повесток могут налагаться за каждый такой случай.

Минобороны
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Украина
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резерв

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