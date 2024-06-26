Спикер Минобороны рассказал, сколько людей пригодны к призыву после обновления данных

Мужчина держит в руке телефон с приложением "Резерв+". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 18 мая и по настоящее время более 2-х миллионов военнообязанных обновили персональные данные с помощью мобильного приложения "Резерв+". Половина зарегистрировавшихся в системе пригодны к призыву.

Об этом во вторник, 25 июня, в эфире "Армия TV" заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Миллион и сто тысяч украинцев могут быть мобилизованны

В Министерстве обороны уточнили цифру: пригодны к службе в армии один миллион и 100 тысяч военнообязанных.

"Это важная информация, потому что много забронированных, у многих есть право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованны и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", — сказал Лазуткин.

По словам спикера МОУ, украинцы активно загружают мобильное приложение — с 18 мая программой воспользовались около 2,3 млн военнообязанных.

"Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении воинского учета. Страна должна знать, кто может встать на ее защиту", — подчеркнул военный.

Напомним, если военнообязанный не обновит свои данные до 16 июля, ТЦК будет обращаться в полицию, чтобы там объявили человека в розыск.

Также мы писали, что при обновлении данных в "Резерв+" человек может получить статус "в розыске". В этом случае необходимо обратиться в ТЦК с документами.