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Поліція в квартирі і не тільки — які покарання чекають на тих, хто не оновив дані

23 червня 2024 06:25
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Що буде, якщо не оновити дані - покарання для ухилянтів - новини України
Поліція може затримати ухилянтів. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

З початком дії нового мобілізаційного закону всі військовозобов'язані чоловіки повинні з 18 травня протягом 60 днів оновити свої дані. Якщо цього не зробити, то на них чекатиме покарання. Найперше — їх оголосять у розшук. 

Що буде, якщо не оновити дані, Новини.LIVE дізналося в юристки Надії Шуляк. 

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"Якщо військовозобов'язаний не оновив свої дані протягом 60 днів, то в такому випадку ТЦК зможе звернутися до поліції та подати інформацію про порушника для розшуку. Поліція може прибути на місце проживання особи для розшуку. Якщо особу розшукати не вдалося, після цього буде вислано новий документ — вимогу ТЦК. Якщо протягом 10 днів особа не з'явиться, ТЦК звернеться до суду з позовом про обмеження їй права на керування транспортним засобом", — пояснила юристка. 

юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Крім того, є інші види покарання. Наприклад, на порушника можуть накласти штраф до 25 тисяч гривень, а його несплата призведе  до арешту майна та обмеження користування банківськими картками.

"Якщо військовозобов'язаний не оновив дані, поліція матиме право доставити його до ТЦК. Це може статися, наприклад, після перевірки документів на блокпості, у випадку якщо відповідні документи відсутні в особи", — додала юристка.

Нагадаємо, відповідно до нових норм, військовозобов'язані чоловіки, які мають право виїжджати з України, окрім відповідних документів, повинні пред'явити на вимогу працівників Держприкордонслужби військово-обліковий документ. Проте є винятки — п'ять категорій чоловіків можуть не пред'являти цей документ при перетині кордону

штрафи
мобілізація
покарання
ТЦК та СП
юрист

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