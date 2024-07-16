Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Минобороны предупредили о санкциях для тех, кто не обновил данные в ТЦК arrow

В Минобороны предупредили о санкциях для тех, кто не обновил данные в ТЦК

16 июля 2024 16:31
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мобилизация в Украине — Минобороны предупредило мужчин о больших штрафах
Сотрудник ТЦК и СП вносит военно-учетные данные. Фото: ООТЦК и СП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Гражданам, которые не обновили свои учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), грозят санкции. У военнообязанных было два месяца, чтобы это сделать.

Об этом сообщила представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины подполковник юстиции Ирина Гарбуз во вторник, 16 июля.

Читайте также:

Какие санкции будут применяться к тем, кто не обновил данные

В Минобороны отметили, что военнообязанные, не успевшие обновить свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности.

"В соответствии с изменениями, принятыми в мае 2024 года, все военнообязанные, резервисты и призывники должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно было через ТЦК и СП, ЦНАП или в приложении Резерв+. Граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении.

К гражданам могут быть применены штрафные санкции или временные ограничения в праве пользования транспортными средствами.

"Если гражданин не платит штраф, то может быть наложен арест на счета", — сказала Гарбуз.

Она отметила, что сумма штрафа составляет 17 000 гривен, за повторное нарушение в течение года 25 500 гривен.

В то же время адвокат Ростислав Кравец в эфире День.LIVE заявил, что штрафы за необновление данных незаконны. Единственное, что могут сделать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, — это обращаться в суд о лишении права управления транспортными средствами.

Также мы сообщали о том, что, уплатив штраф за нарушение правил военного учета и мобилизации, военнообязанный не освобождается от призыва.

санкции Минобороны ВСУ штраф штрафы армия личные данные военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля