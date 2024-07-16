Мобилизация в Украине — Минобороны предупредило мужчин о больших штрафах

Сотрудник ТЦК и СП вносит военно-учетные данные. Фото: ООТЦК и СП

Гражданам, которые не обновили свои учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), грозят санкции. У военнообязанных было два месяца, чтобы это сделать.

Об этом сообщила представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины подполковник юстиции Ирина Гарбуз во вторник, 16 июля.

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В Минобороны отметили, что военнообязанные, не успевшие обновить свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности.

"В соответствии с изменениями, принятыми в мае 2024 года, все военнообязанные, резервисты и призывники должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно было через ТЦК и СП, ЦНАП или в приложении Резерв+. Граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении.

К гражданам могут быть применены штрафные санкции или временные ограничения в праве пользования транспортными средствами.

"Если гражданин не платит штраф, то может быть наложен арест на счета", — сказала Гарбуз.

Она отметила, что сумма штрафа составляет 17 000 гривен, за повторное нарушение в течение года 25 500 гривен.

В то же время адвокат Ростислав Кравец в эфире День.LIVE заявил, что штрафы за необновление данных незаконны. Единственное, что могут сделать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, — это обращаться в суд о лишении права управления транспортными средствами.

Также мы сообщали о том, что, уплатив штраф за нарушение правил военного учета и мобилизации, военнообязанный не освобождается от призыва.