Мобилизация в Украине — Минобороны предупредило мужчин о больших штрафах

В Минобороны предупредили о санкциях для тех, кто не обновил данные в ТЦК
Гражданам, которые не обновили свои учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), грозят санкции. У военнообязанных было два месяца, чтобы это сделать.
Об этом сообщила представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины подполковник юстиции Ирина Гарбуз во вторник, 16 июля.
Какие санкции будут применяться к тем, кто не обновил данные
В Минобороны отметили, что военнообязанные, не успевшие обновить свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности.
"В соответствии с изменениями, принятыми в мае 2024 года, все военнообязанные, резервисты и призывники должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно было через ТЦК и СП, ЦНАП или в приложении Резерв+. Граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении.
К гражданам могут быть применены штрафные санкции или временные ограничения в праве пользования транспортными средствами.
"Если гражданин не платит штраф, то может быть наложен арест на счета", — сказала Гарбуз.
Она отметила, что сумма штрафа составляет 17 000 гривен, за повторное нарушение в течение года 25 500 гривен.
В то же время адвокат Ростислав Кравец в эфире День.LIVE заявил, что штрафы за необновление данных незаконны. Единственное, что могут сделать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, — это обращаться в суд о лишении права управления транспортными средствами.
Также мы сообщали о том, что, уплатив штраф за нарушение правил военного учета и мобилизации, военнообязанный не освобождается от призыва.
Читайте Новини.LIVE!