Хто перший з реєстру Оберіг отримає повістку — пояснення Міноборони

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Фото: скриншот з відео

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як з реєстру "Оберіг" відберуть тих, хто отримає повістки у першу чергу. За її словами, він робить процес оповіщення швидшим і більш цільовим.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" у середу, 17 липня.

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Хто перший з реєстру "Оберіг" отримає повістку

До 16 липня українці оновлювали військово-облікові дані через Резерв+, ЦНАПи та ТЦК. Тепер за даними з реєстру "Оберіг" будуть визначати тих, кому надсилатимуть повістки в першу чергу.

Черногоренко наголосила, що процес вибору тих, хто отримає повістки, буде схожим на таргетовану рекламу.

"Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є — які професійні навички, який вік людей і їхній умовний профайл, який має бути. Зараз це відбувається наступним чином. Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв, наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає Генштаб", — розповіла вона.

За її словами, за цими критеріями ТЦК формує переліки. Надалі проводиться робота з кожним військовозобов’язаним, а "Оберіг" — робить процес оповіщення швидшим і більш цільовим.

"Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто, ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час", — каже Черногоренко.

За її словами, починаючи з 1 липня, ТЦК буде спершу вводити дані до реєстру "Оберіг", а потім вже до паперової справи. В реєстрі фактично зібрана повна інформація про громадян, включаючи їхнє місце роботи, придатність до служби за станом здоров’я, водійські посвідчення та право на володіння зброєю.

Наразі Міноборони працює над створенням необхідної правової бази, щоб забезпечити можливість працівнику ТЦК отримати інформацію про особу з різних державних реєстрів без її попереднього дозволу.

Нагадаємо, військовий юрист Тарас Боровський пояснив, що робити людям, які не встигли оновити свої військово-облікові дані. Це потрібно було зробити до 16 липня.

Також військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький з позивним "Дацик" пояснив, чому чоловікам не варто чекати примусової відправки у територіальні центри комплектування. Він закликає зробити свідомий вибір.