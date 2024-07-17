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В Минобороны объяснили, кто первый из реестра Оберіг получит повестку

17 июля 2024 11:30
Виктория Козырь - редактор
Кто первый из реестра Оберіг получит повестку — объяснение Минобороны
Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, как из реестра "Оберіг" отберут тех, кто получит повестки в первую очередь. По ее словам, он делает процесс оповещения более быстрым и более целевым.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" в среду, 17 июля.

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Кто первый из реестра "Оберіг" получит повестку

До 16 июля украинцы обновляли военно-учетные данные через Резерв+, ЦПАУ и ТЦК. Теперь по данным из реестра "Оберіг" будут определять тех, кому будут посылать повестки в первую очередь.

Черногоренко подчеркнула, что процесс выбора тех, кто получит повестки, будет похож на таргетированную рекламу.

"Генштаб понимает, какие потребности у них сейчас есть — какие профессиональные навыки, какой возраст людей и их условный профайл, который должен быть. Сейчас это происходит следующим образом. Генштаб направляет запрос относительно определенных критериев, например, у человека не должно быть отсрочки или бронирования. Мы работаем на уровне тех критериев, которые нам дает Генштаб", — рассказала она.

По ее словам, по этим критериям ТЦК формирует перечни. В дальнейшем проводится работа с каждым военнообязанным, а "Оберіг" — делает процесс оповещения более быстрым и более целевым.

"Это похоже на таргетированную рекламу. То есть, ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время", — говорит Черногоренко.

По ее словам, начиная с 1 июля, ТЦК будет сначала вводить данные в реестр "Оберіг", а потом уже в бумажное дело. В реестре фактически собрана полная информация о гражданах, включая их место работы, пригодность к службе по состоянию здоровья, водительские удостоверения и право на владение оружием.

Сейчас Минобороны работает над созданием необходимой правовой базы, чтобы обеспечить возможность работнику ТЦК получить информацию о лице из различных государственных реестров без его предварительного разрешения.

Напомним, военный юрист Тарас Боровский объяснил, что делать людям, которые не успели обновить свои военно-учетные данные. Это нужно было сделать до 16 июля.

Также военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик" объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в территориальные центры комплектования. Он призывает сделать осознанный выбор.

Минобороны украинцы Украина мобилизация повестки реестр Оберіг

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