Приложение Армия+ будут обновлять принятые законодательные акты — Минобороны

Военный пользуется телефоном. Фото: expres.online

Законодательные акты будут регулировать дальнейшее обновление приложения Армия+. Военные должны получать из чата ту информацию, на которую можно положиться.

Об этом рассказал руководитель Ситуационного центра Министерства обороны Украины Назар Жолобович в воскресенье, 23 июня.

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По словам представителя Минобороны, все последующие обновления будут касаться исключительно принятых законодательных актов.

"Военный должен быстро получать информацию, на которую он может положиться", — сказал Жолобович.

Он добавил, что после запуска приложения им воспользовалось 20 тысяч человек.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются через приложение чат-бот "Армия+" . В первую очередь речь идет о статусе участника боевых действий и денежном довольствии.

Также мы писали, что в Министерстве обороны объявили о запуске чат-бота "Армия+". Он предназначен для поддержания военнообязанных, военных и их семей.