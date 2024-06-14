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У Міноборони пояснили, як 17-річні українці за кордоном можуть оновити свої дані

14 червня 2024 11:53
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Облік у 17 років за кордоном — чи можна оновити дані через Резерв+
Підлітки. Ілюстративне фото: nus.org.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Українці, яким виповнилось 17 років, які знаходяться за кордоном, повинні стати на військовий облік, або ж оновити свої дані. Для цього їм необхідно звернутися в дипломатичні установи.

Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".

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Оновлення даних військового обліку за кордоном

"17-річні громадяни України, які перебувають за кордоном, повинні стати на військовий облік та оновити свої дані. Зробити вони це мають через дипломатичні установи. Варто зазначити, що такі особи не можуть оновити свої дані через застосунок Резерв+", — заявив Лазуткін.

За його словами, підліткам необхідно з'явитися у дипломатичну установу країни, де вони перебувають, із особистими документами та стати на військовий облік. Вже пізніше документи будуть передані у ТЦК та СП в Україні.

"Це дуже важливо, тому що не так перевантажує ТЦК тими людьми, які мали б приїжджати в Україну. Вони зможуть це зробити за кордоном та продовжити своє навчання, щоб у майбутньому застосувати свої знання на благо України", — наголосив речник. 

Також Лазуткін нагадав, що всі громадяни України чоловічої статі після виповнення 17 років повинні ставати на військовий облік та оновлювати свої дані щорічно протягом січня. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чоловіків до 25 років можуть призвати до війська, якщо вони раніше служили або закінчили військову кафедру. Такі українців вважаються військовозобов'язаними і належать до числа резервістів. 

Окрім нового закону про мобілізацію, який вступив в дію 18 травня, запрацювала ще й постанова Кабміну, що змінює правила вручення повісток військовозобов'язаним особам. 

підлітки
ТЦК та СП
Міноборони
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
інформація

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