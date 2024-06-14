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В Україні можуть мобілізувати деяких чоловіків до 25 років — хто саме підлягає призову до ЗСУ

14 червня 2024 05:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В Україні можуть мобілізувати чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років
Молоді чоловіки йдуть строєм. Фото ілюстративне: mil.in.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Чоловіків до 25 років можуть призвати до війська, якщо вони раніше служили або закінчили військову кафедру. Такі українців вважаються військовозобов'язаними і належать до числа резервістів. 

Про це у коментарі виданню "Фокус" розповіла адвокат Ольга Леонтьєва.

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Молодих хлопців також забирають на фронт 

За таким принципом молодого чоловіка можуть мобілізувати і в 19-ть, і в 20-ть років.  

"Резервісти — це ті, хто раніше проходили військову службу, закінчили військову кафедру або ті, кого визнали непридатними до проходження військової служби у мирний час і обмежено придатними для служби в особливий період. Третя категорія — найпоширеніша причина, чому хлопців до 25 років забирають на фронт", — сказала юрист Ольга Леонтьєва.

Нагадаємо, у Львові мобілізували відомого спортивного журналіста, коментатора та блогера Андрія Сеньківа. Йому обіцяли поїздку додому, а відправили в навчальний центр.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язаним чоловікам, які не мають військово-облікових документів, можуть обмежити надання низки державних послуг.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
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мобілізація
війна
військовий облік
воєнний стан

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