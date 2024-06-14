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В Минобороны объяснили, как 17-летние украинцы за границей могут обновить свои данные

14 июня 2024 11:53
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Учет в 17 лет за границей — можно ли обновить данные через Резерв+
Подростки. Иллюстративное фото: nus.org.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Украинцы, которым исполнилось 17 лет, находящиеся за границей, должны стать на военный учет, или обновить свои данные. Для этого им нужно обратиться в дипломатические учреждения.

Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" в пятницу, 14 июня.

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Обновление данных военного учета за границей

"17-летние граждане Украины, которые находятся за границей, должны стать на военный учет и обновить свои данные. Сделать они это должны через дипломатические учреждения. Стоит отметить, что такие лица не могут обновить свои данные в приложении Резерв++", — заявил Лазуткин. .

По его словам, подросткам необходимо явиться в дипломатическое учреждение страны, где они находятся, с личными документами и встать на военный учет. Уже позже документы будут переданы ТЦК и СП в Украине.

"Это очень важно, потому что не так перегружает ТЦК теми людьми, которые должны приезжать в Украину. Они смогут это сделать за границей и продолжить свое обучение, чтобы в будущем применить свои знания во благо Украины", — подчеркнул спикер.

Также Лазуткин напомнил, что все граждане Украины мужского пола после 17 лет должны становиться на военный учет и обновлять свои данные ежегодно в течение января.

Напомним, ранее стало известно, что мужчин до 25 лет могут призвать в армию, если они раньше служили или окончили военную кафедру. Такие украинцы считаются военнообязанными и принадлежат к числу резервистов.

Кроме вступившего в действие 18 мая нового закона о мобилизации, заработало еще и постановление Кабмина, которое изменяет правила вручения повесток военнообязанным лицам.

подростки
ТЦК и СП
Минобороны
Генштаб ВСУ
война в Украине
информация

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