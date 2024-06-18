В Резерв+ не появился QR-код — в Минобороны назвали причину

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко объяснила, почему не у всех появился QR-код в приложении "Резерв+". По ее словам, доступ получат все пользователи, однако это будет осуществляться несколькими волнами.

Об этом Екатерина Черногоренко сказала в эфире телемарафона во вторник, 18 июня.

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QR-код в приложении "Резерв+"

"Так как мы запускаем интеграционно, то есть несколькими волнами, абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа... Мы видим статистику. Успешно загрузили уже электронный военно-учетный документ 62 тысячи пользователей. Это очень большой спрос. Поскольку это было всего за несколько часов. И дальше приложение будет абсолютно всем доступно в маркетах", — говорит Черногоренко.

По ее словам, доступ к приложению будут иметь 176 стран и Украина. Заместитель министра обороны по цифровому развитию говорит, что это эффект постепенной доступности приложения в маркетах.

"Абсолютно все пользователи получат этот доступ. Просто это будет осуществляться несколькими волнами. Следите за этими обновлениями... Буквально в течение сегодняшнего дня, несколько дней подряд абсолютно все 176 стран и Украина будут иметь доступ к приложению", — отметила Черногоренко.

Она добавила, что электронный военный билет уже легализован постановлением Кабмина.

Напомним, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в Украине в приложении для обновления военно-учетных данных "Резерв+" вскоре появится QR-код. Его можно использовать вместо бумажного учетного документа.

Ранее заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что с 18 июня в приложении "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ. Это новшество позволит гражданам Украины легко подтвердить обновление своих данных.