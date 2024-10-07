Міноборони оновило застосунок Резерв+ — що нового

Чоловік відкрив застосунок "Резерв+" на телефоні. Фото: Новини.LIVE.

Міноборони оновили версію застосунку "Резерв+". Серед основних оновлень — можливість перевіряти дійсність повістки через QR-код, бронювання як окремий вид відстрочки та функція оновлення бази неактивних електронних документів.

Про це йдеться на платформі Apple Store у понеділок, 7 жовтня.

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Оновлений застосунок "Резерв+"

Вийшла нова версія мобільного застосунку "Резерв+", розробленого Міністерством оборони України. Оновлена версія має номер 1.2.0 та важить 26.9 МБ.

"Резерв+" — це мобільний застосунок від Міноборони, в якому призовники, військовозобов'язані та резервісти можуть отримати електронний військово-обліковий документ та оновити свої дані.

Зазначається, що у новій версії є три нововведення:

Бронювання відображається як окремий вид відстрочки (згідно з чинними законами).

Додана функція оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів.

Додана можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.

Нова версія "Резерв+" вже доступна користувачам iOS.

Що нового у застосунку "Резерв+". Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні можливе повторне оновлення військово-облікових даних. Це можна зробити через мобільний застосунок "Резерв+", де з’явилася відповідна опція.

Раніше ми повідомляли, що у Міноборони озвучили терміни запуску відстрочки в "Резерв+". На початку листопаду в застосунку планують активувати відразу три форми відстрочок, щоб звільнити військовозобов'язаних від відвідувань ТЦК та написання заяв.