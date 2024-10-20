Вакансии в ВСУ — что следует знать о функции в Резерв+

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Фото: facebook.com MinistryofDefence.UA

В приложении "Резерв+" доступно около четырех тысяч вакансий, что позволяет гражданам найти наиболее подходящую должность в Вооруженных силах. Приложение имеет несколько и других полезных функций для лиц, которые планируют присоединиться к войску.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в воскресенье, 20 октября.

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Онлайн-рекрутинг через Резерв+

Черногоренко отметила, что, просматривая вакансии в приложении, гражданин или гражданка смогут подобрать наиболее релевантную для себя должность в ВСУ.

Также потенциальные кандидаты имеют возможность ознакомиться с историей бригад и получить информацию о командирах.

"Добровольный рекрутинг является фокусом Минобороны, поскольку мы считаем, что это наиболее приемлемый и эффективный способ взаимодействия между государством и военнообязанным. Поэтому онлайн-рекрутинг будет развиваться. Уже сейчас можно выбрать наиболее релевантную для себя должность, направление, даже бригаду. Можно ознакомиться с историей бригады и получить информацию о командире бригады", — сказала заместитель министра.

Напомним, Минобороны обновило версию приложения "Резерв+". Среди основных обновлений — возможность проверки подлинности повестки через QR-код, бронирование как отдельный вид отсрочки и функция обновления базы неактивных электронных документов.

Также в Минобороны озвучили сроки запуска отсрочки в "Резерв+". В начале ноября в приложении планируется активировать сразу три формы отсрочок, чтобы освободить военнообязанных от посещений ТЦК и написания заявлений.