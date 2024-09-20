Мобилизация в Украине — сколько добровольцев рекрутируются ежемесячно

Рекрутинговый центр. Фото: Минобороны

В Украине открылся новый центр рекрутинга в Черкассах. Сейчас в стране ежемесячно рекрутируется около 6,5 тысячи добровольцев.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в пятницу, 20 сентября.

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Как работают центры рекрутинга

Во время открытия Центра рекрутинга в Черкассах уполномоченный Минобороны Алексей Бежевец заявил, что ежемесячно в Украине рекрутируется около 6,5 тысячи добровольцев. Сейчас уже более 17 тысяч граждан по всей стране обратились к сети центров.

"Показатели рекрутинга в Силы обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Именно люди являются основой Сил обороны, и Центр предоставляет возможность стать в их ряды. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — отметил Бежевец.

Открытие центра рекрутинга в Черкассах. Фото: Минобороны

Сообщается, что для граждан доступно более десяти тысяч вакансий. Сюда относятся такие профессии, как повар, ремонтник, юрист, оператор БпЛА, медик и т.д.

"Рекрутироваться можно во все Силы обороны, включая ВСУ, Национальную гвардию Украины, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие", — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что в Центре и вокруг него не будут раздавать повестки, потому что это запрещено нормативными документами.

Напомним, граждане могут обратиться в Центр рекрутинга украинской армии анонимно.

Ранее мы писали, что женщины могут присоединиться к армии исключительно добровольно, подписав контракт с ВСУ. Даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия.