Зараз найпопулярніші професії в рекрутингових центрах ЗСУ є водії та медики

Рекрутинг в ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні діють рекрутингові центри, в яких проводиться набір військовозобов'язаних на ті вакансії та в ті підрозділи, які їм подобаються. Але тут і полягає одна з проблем — люди переоцінюють свої можливості.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив головний сержант Центру рекрутингу сил тероборони Денис Семирог-Орлик.

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За словами Дениса, багато кандидатів хочуть зайняти тилові посади та за це їх винити не можна, але часто-густо люди не підходять за своїми здібностями.

Це стосується, наприклад, операторів дронів. Люди приходять і просто не розуміють, що з цим дроном робити.

"З тих, хто хоче стати оператором безпілотника, підходить один з двадцяти. Чому так? Бо вони не знають, що це. Надивляться ютубчика і вважають, що це чувак весело літає і вбиває окупантів — ще й відео красиве знімає", — каже сержант Центру рекрутингу.

Денис Семирог-Орлик зазначає, що багато хто з людей, які відкликаються на вакансії, потім припиняють виходити на зв'язок після того, як починають розуміти всю небезпеку перебування на фронті.

Які професії найпопулярніші серед рекрутерів ЗСУ

Сержант Центру рекрутингу акцентує, що зараз у підрозділи найбільше потрібні медики та водії категорії С.

За словами Семирога-Орлика, у першу чергу підрозділи "розбирають" медиків і водіїв категорії С. За його словами, такі фахівці навіть вередують при виборі підрозділів, адже на них дуже великий попит.