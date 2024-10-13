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В Минобороны представили сервис отсрочки в "Резерв+"

13 октября 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Минобороны анонсировали запуск оформления онлайн-отсрочки через "Резерв+"
Приложение "Резерв+" в телефоне. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В приложении "Резерв+" вскоре заработает сервис онлайн-отсрочки для военнообязанных. Также через приложение можно будет воспользоваться услугой онлайн-рекрутинга.

Об этом в субботу, 12 октября, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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В приложении "Резерв+" заработает услуга онлайн-отсрочки
Скриншот сообщения Екатерины Черногоренко

Что известно о запуске услуги онлайн-отсрочки в "Резерв+"

"Мы сделали лучший сервис для взаимодействия военнообязанных и государства и скоро запустим отсрочки и онлайн-рекрутинг. Главное — это никогда не сдаваться и верить в свой продукт", — отметила представитель Минобороны.

Как оформить онлайн-бронирование в "Резерв+"
Алгоритм получения бронирования в "Резерв+"

Также она опубликовала скриншот, на котором указано, по какому алгоритму нужно действовать, чтобы получить онлайн-бронирование. Достаточно нажать кнопку с тремя точками на главном экране и выбрать пункт "Обновить документ" в меню. После этого информация о бронировании появится на главном экране.

Напомним, в конце июля в приложении "Резерв+" появилась новая функция. Работники предприятий критической инфраструктуры теперь могут добавлять данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.

Также мы сообщали, что в начале ноября в приложении "Резерв+" планируют запустить три формы отсрочок. Речь идет об отсрочках для студентов, людей с инвалидностью и многодетных родителей.

Минобороны приложение военный призыв отсрочка резерв

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