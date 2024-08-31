Заместитель председателя оборонного ведомства Екатерина Черногоренко. Фото: armyinform.com.ua

В приложении "Армия+" будет внедрено электронное удостоверение военного. Его планируют разработать в течение полугода.

Об этом сообщила заместитель главы оборонного ведомства Екатерина Черногоренко в интервью для Минобороны.

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В "Армии+" появится электронное удостоверение военного

Черногоренко заявила, что в приложении "Армия+" появится электронное удостоверение военного . По ее словам, электронную версию документа для военнослужащих должны разработать в течение полугода.

"Мы планируем электронное военное удостоверение... Планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ", — отметила Черногоренко.

Она добавила, что удостоверение будет аналогичным электронному военно-учетному документу в приложении "Резерв+", но для военнослужащих.

"Это будет полноценный электронный документ с фотографией и основными реквизитами, касающимися конкретного военнослужащего", — отметила Черногоренко.