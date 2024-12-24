Армия+ — в приложении появилась новая программа

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Facebook

В приложении "Армия+" запустили новую программу "Плюсы" для военных. Она основана на сотрудничестве с бизнесом и будет предоставлять защитникам ряд преференций в повседневной жизни.

Об этом сообщили в Министерстве обороны во вторник, 24 декабря.

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Новая программа в приложении "Армия+"

В Минобороны рассказали, что новая программа в приложении даст военным ряд возможностей, в частности:

500 тысяч пользователей "Армии+" уже имеют доступ к специальным предложениям на товары и услуги;

"Укрзализныця" — специальный резерв билетов для военных;

"Укрнафта" — скидки на горючее и 30% на меню АЗК.

Воспользоваться этой программой могут военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта Украины.

"К программе будут присоединяться другие национальные бизнесы, а воины будут получать все больше привилегий — от скидок на услуги до приоритетного доступа к культурным мероприятиям", — говорится в сообщении.

Ведомство призывает бизнес стать частью "Плюсов". Присоединиться к программе можно по ссылке.

Напомним, несколько дней назад в приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СОЧ. Его будут рассматривать в течение 24 часов.

Также мы писали, что в "Армии+" военным будут платить за уничтожение техники врага. Минобороны хочет предоставлять вознаграждение в течение 72 часов.