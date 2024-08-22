Мобілізація в Україні — у застосунку Резерв+ з'являться нові функції

Застосунок "Резерв+" на телефоні. Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Резерв+" зовсім скоро з'являться нові функції. Міноборони працює над тим, щоб там з'явилися відстрочка, автоматичний облік у територіальні центри комплектування та рекрутинг.

Про це повідомив керівник управління інформаційними технологіями Міністерства оборони України Олег Берестовий в ефірі телемарафону.

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Нові функції у застосунку "Резерв+"

Берестовий розповів, що в Міноборони працюють над функціоналом, який дозволить військовозобов'язаним автоматично ставати на облік в ТЦК якщо вони змінили місце реєстрації.

"Могли бути якісь проблеми з підтягуванням адреси реєстрації. Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов’язаного. Зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання й інші контактні дані, якщо вони змінилися", — зазначив він.

Крім того, в застосунку з'явиться можливість подати заявку на відстрочку від мобілізації. За його словами, це буде корисним для багатодітних батьків, громадян з інвалідністю та для студентів очної форми навчання, які здобувають першу освіту.

Серед нових функцій, які незабаром з'являться в застосунку — цифровий рекрутинг. Берестовий пояснив, що людям дадуть можливість обрати бажані посади в Збройних силах. Можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де українці хочуть служити.

"Це все робиться для того, щоб не навантажувати систему ТЦК зайвими чергами та паперовою роботою", — підсумував представник Міноборони.