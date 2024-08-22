Мобилизация в Украине — в приложении Резерв+ появятся новые функции

В Минобороны анонсировали новые функции в приложении "Резерв+"
В приложении "Резерв+" совсем скоро появятся новые функции. Минобороны работает над тем, чтобы там появились отсрочка, автоматический учет в территориальные центры комплектования и рекрутинг.
Об этом сообщил руководитель управления информационными технологиями Министерства обороны Украины Олег Берестовый в эфире телемарафона.
Новые функции в приложении "Резерв+"
Берестовый рассказал, что в Минобороны работают над функционалом, который позволит военнообязанным автоматически становиться на учет в ТЦК, если они сменили место регистрации.
"Могли быть какие-то проблемы с подтягиванием адреса регистрации. Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного. Сделаем такую возможность актуализировать место жительства и другие контактные данные, если они изменились", — отметил он.
Кроме того, в приложении появится возможность подать заявку на отсрочку от мобилизации. По его словам, это будет полезно для многодетных родителей, граждан с инвалидностью и для студентов очной формы обучения, получающих первое образование.
Среди новых функций, которые в скором времени появятся в приложении — цифровой рекрутинг. Берестовый объяснил, что людям дадут возможность избрать желаемые должности в Вооруженных Силах. Можно будет пройти собеседование и отбор в коллективе, где украинцы хотят служить.
"Это все делается для того, чтобы не нагружать систему ТЦК лишними очередями и бумажной работой", — подытожил представитель Минобороны.
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