Мобилизация в Украине — в приложении Резерв+ появятся новые функции

Приложение "Резерв+" на телефоне. Фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" совсем скоро появятся новые функции. Минобороны работает над тем, чтобы там появились отсрочка, автоматический учет в территориальные центры комплектования и рекрутинг.

Об этом сообщил руководитель управления информационными технологиями Министерства обороны Украины Олег Берестовый в эфире телемарафона.

Читайте также:

Новые функции в приложении "Резерв+"

Берестовый рассказал, что в Минобороны работают над функционалом, который позволит военнообязанным автоматически становиться на учет в ТЦК, если они сменили место регистрации.

"Могли быть какие-то проблемы с подтягиванием адреса регистрации. Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного. Сделаем такую возможность актуализировать место жительства и другие контактные данные, если они изменились", — отметил он.

Кроме того, в приложении появится возможность подать заявку на отсрочку от мобилизации. По его словам, это будет полезно для многодетных родителей, граждан с инвалидностью и для студентов очной формы обучения, получающих первое образование.

Среди новых функций, которые в скором времени появятся в приложении — цифровой рекрутинг. Берестовый объяснил, что людям дадут возможность избрать желаемые должности в Вооруженных Силах. Можно будет пройти собеседование и отбор в коллективе, где украинцы хотят служить.

"Это все делается для того, чтобы не нагружать систему ТЦК лишними очередями и бумажной работой", — подытожил представитель Минобороны.