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В Минэкономики напомнили алгоритм бронирования для предприятия

3 июля 2024 20:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование для предприятия — алгоритм от Минэкономики
Семинар по ориентации на службу в ВСУ. Фото: kid.dcz.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Министерстве экономики Украины напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии. Он поможет правильно забронировать своих работников.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики в Telegram в среду, 3 июля.

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Алгоритм бронирования по спискам военнообязанных

Для государственных органов:

  • ﻿﻿﻿Подача списков и справки в Минобороны (или СБУ или Службы внешней разведки) для согласования;
  • ﻿﻿﻿согласованные списки передаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании;
  • Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган;
  • ﻿﻿﻿государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и направляет сообщения в ТЦК и СП.
Алгоритм бронирования по спискам военнообязанных
Алгоритм бронирования по спискам военнообязанных. Фото: Минэкономики

Для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:

  • ﻿﻿﻿Представление предложений по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган;
  • ﻿﻿﻿согласование Минобороны списков военнообязанных работников предприятия;
  • ﻿﻿﻿согласованные списки подаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании;
  • ﻿﻿﻿Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган;
  • ﻿﻿﻿предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.
Бронирование предприятий
Алгоритм бронирования по спискам военнообязанных. Фото: Минэкономики

Алгоритм бронирования через "Дію":

  • Внесение информации о предприятии через Портал "Дія";
  • ﻿﻿﻿Минэкономики проверяет информацию и формирует Единый перечень;
  • ﻿﻿﻿предприятие подает через Портал "Дія" список военнообязанных работников;
  • ﻿﻿﻿автоматическая сверка данных о военнообязанных;
  • автоматическое предоставление бронирования в случае соответствия данных;
  • формирование выписки о бронировании средствами Портала "Дія".
Алгоритм бронирования через "Действие"
Алгоритм бронирования через "Дію". Фото: Минэкономики

Алгоритм определения предприятия критически важным:

  • Соответствие предприятия не менее чем трем критериям (сумма налогов, поступлений, стратегическое значение, уровень средней ЗП, отсутствие задолженности и т.д.);
  • ﻿﻿﻿упрощенный порядок для определенных предприятий (топливно-энергетический комплекс, управляющие домами, медиа, международные перевозки).
Алгоритм определения предприятия критически важен
Алгоритм определения предприятия критически важным. Фото: Минэкономики

Напомним, Кабмин увеличил количество бронирований от мобилизации для чиновников и работников государственных предприятий. У рабочей группы теперь есть полномочия подавать министру обороны Рустему Умерову предложения по увеличению объемов такого бронирования.

Также бронирование или отсрочка от мобилизации могут быть отменены по ряду причин. Человек может потерять работу, которая предоставляла ему отсрочку, у него могут вырасти несовершеннолетние дети или он может быть лишен статуса народного депутата.

Минэкономики украинцы Украина мобилизация бронирование

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