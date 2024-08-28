Медогляди у ТЦК тепер проходитимуть цілодобово - у Києві узгодили зміни щодо мобілізаційних заходів

Працівники ТЦК та лікарні. Ілюстративне фото: Суспільне

Рада оборони Києва під час засідання розглянула кілька важливих для міста питань. Зокрема, щодо організації та гарантування безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram у середу, 28 серпня.

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За підсумками розгляду КМВА уточнила склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників:

РДА в столиці;

районних ТЦК та СП;

районних управлінь Нацполіції;

відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій.

Також був уточнений режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору. Метою цього є забезпечення відповідної пропускної спроможності об’єднаних центрів мобілізації.

Крім того, під час засідання звернули увагу на ефективну роботу ВЛК для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації.

Скриншот допису КМВА