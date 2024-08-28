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Медосмотры в ТЦК будут проходить круглосуточно — в Киеве провели заседание Совета обороны

28 августа 2024 10:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Медосмотры в ТЦК теперь будут проходить круглосуточно - в Киеве согласовали изменения мобилизационных мероприятий
Работники ТЦК и больницы. Иллюстративное фото: Суспільне
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Совет обороны Киева во время заседания рассмотрел несколько важных для города вопросов. В частности, по поводу организации и гарантированию непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram в среду, 28 августа.

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По итогам рассмотрения КГВА уточнила состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей:

  • РГА в столице;
  • районных ТЦК и СП;
  • районных управлений Нацполиции;
  • отделов здравоохранения для координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий.

Также был уточнен режим работы администрации объединенных центров мобилизации для лучшего обеспечения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора. Целью этого является обеспечение соответствующей пропускной возможности объединенных центров мобилизации.

Кроме того, во время заседания обратили внимание на эффективную работу ВВК по обеспечению круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации.

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Скриншот поста КГВА
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Скриншот поста КГВА

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Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

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