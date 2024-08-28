Медосмотры в ТЦК теперь будут проходить круглосуточно - в Киеве согласовали изменения мобилизационных мероприятий

Работники ТЦК и больницы. Иллюстративное фото: Суспільне

Совет обороны Киева во время заседания рассмотрел несколько важных для города вопросов. В частности, по поводу организации и гарантированию непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram в среду, 28 августа.

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По итогам рассмотрения КГВА уточнила состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей:

РГА в столице;

районных ТЦК и СП;

районных управлений Нацполиции;

отделов здравоохранения для координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий.

Также был уточнен режим работы администрации объединенных центров мобилизации для лучшего обеспечения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора. Целью этого является обеспечение соответствующей пропускной возможности объединенных центров мобилизации.

Кроме того, во время заседания обратили внимание на эффективную работу ВВК по обеспечению круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации.

Скриншот поста КГВА