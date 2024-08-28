У Чернівцях відкрили Центр рекрутингу української армії

Чоловік в Центрі рекрутингу. Фото: Чернівецька ОВА

У Чернівцях відкрили Центр рекрутингу, який працюватиме на базі міського ЦНАПу. Там громадяни зможуть дізнатися всю інформацію щодо вакансій в Силах оборони України.

Про це повідомив голова ОВА Руслан Запаронюк у Telegram у середу, 28 серпня.

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Центр рекрутингу в Чернівцях

Так, в Центрі рекрутингу професійні рекрутери надаватимуть громадянам всю інформацію щодо вакансій в Силах безпеки і оборони України та супроводжуватимуть кандидата на шляху до призначення на посаду у конкретному військовому підрозділі.

Працівник Центру рекрутингу. Фото: Чернівецька ОВА

Голова ОВА зауважив, що пілотний проєкт Міноборони покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення людей на військову службу, аби у війську насамперед були вмотивовані та підготовлені бійці.

Працівниця Центру рекрутингу. Фото: Чернівецька ОВА

Там громадяни мають можливість самостійно обрати фах та підрозділ для військової служби. Загалом в Україні функціонують вже 33 таких Центри.