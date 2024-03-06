Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Харькове двое мужчин отказались от мобилизации — как их наказал суд arrow

В Харькове двое мужчин отказались от мобилизации — как их наказал суд

6 марта 2024 11:22
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Харькове двое мужчин отказались от мобилизации — как их наказал суд
Вручение повестки мужчине. Иллюстративное фото: porady.org.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Харькове двое мужчин получили повестки, однако уклонились от мобилизации, потому что "боялись и не хотели служить". Суд наказал их сроком до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на приговоры суда.

Читайте также:

Как суд наказал мужчин, отказавшихся от мобилизации

Согласно приговору Киевского районного суда Харькова в июне 2023 года одному из мужчин дали повестку, но он не явился в военкомат. 8 августа он все же пришел в ТЦК и написал письменный отказ от мобилизации.

Во время суда он признал свою вину, но все равно воевать отказался. Из-за этого его приговорили к трем годам лишения свободы.

Еще один житель Харькова прошел военно-врачебную комиссию в мае 2023 года, которая сочла его годным к мобилизации. В сентябре он получил повестку, но также отказался от мобилизации.

На суде он заявил, что до 2008 года проживал в России, где и проходил срочную военную службу. Когда получил повестку, то уклонился от мобилизации, потому что "боится воевать".

Орджоникидзевский районный суд Харькова также признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.

null
Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, житель Жовквы Львовской области со званием "солдат рядового состава" проигнорировал боевую повестку и не явился на призывной пункт для отправки на военную службу. Его тоже приговорили к трем годам заключения.

Ранее в Черкасской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Подсудимый объяснил, что имеет онкобольную мать, которая не может ухаживать за собой.

суд
Харьков
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым