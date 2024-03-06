В Харькове двое мужчин отказались от мобилизации — как их наказал суд
В Харькове двое мужчин получили повестки, однако уклонились от мобилизации, потому что "боялись и не хотели служить". Суд наказал их сроком до трех лет лишения свободы.
Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на приговоры суда.
Как суд наказал мужчин, отказавшихся от мобилизации
Согласно приговору Киевского районного суда Харькова в июне 2023 года одному из мужчин дали повестку, но он не явился в военкомат. 8 августа он все же пришел в ТЦК и написал письменный отказ от мобилизации.
Во время суда он признал свою вину, но все равно воевать отказался. Из-за этого его приговорили к трем годам лишения свободы.
Еще один житель Харькова прошел военно-врачебную комиссию в мае 2023 года, которая сочла его годным к мобилизации. В сентябре он получил повестку, но также отказался от мобилизации.
На суде он заявил, что до 2008 года проживал в России, где и проходил срочную военную службу. Когда получил повестку, то уклонился от мобилизации, потому что "боится воевать".
Орджоникидзевский районный суд Харькова также признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.
Напомним, житель Жовквы Львовской области со званием "солдат рядового состава" проигнорировал боевую повестку и не явился на призывной пункт для отправки на военную службу. Его тоже приговорили к трем годам заключения.
Ранее в Черкасской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Подсудимый объяснил, что имеет онкобольную мать, которая не может ухаживать за собой.
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