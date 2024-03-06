В Харькове двое мужчин отказались от мобилизации — как их наказал суд

Вручение повестки мужчине. Иллюстративное фото: porady.org.ua

В Харькове двое мужчин получили повестки, однако уклонились от мобилизации, потому что "боялись и не хотели служить". Суд наказал их сроком до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на приговоры суда.

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Согласно приговору Киевского районного суда Харькова в июне 2023 года одному из мужчин дали повестку, но он не явился в военкомат. 8 августа он все же пришел в ТЦК и написал письменный отказ от мобилизации.

Во время суда он признал свою вину, но все равно воевать отказался. Из-за этого его приговорили к трем годам лишения свободы.

Еще один житель Харькова прошел военно-врачебную комиссию в мае 2023 года, которая сочла его годным к мобилизации. В сентябре он получил повестку, но также отказался от мобилизации.

На суде он заявил, что до 2008 года проживал в России, где и проходил срочную военную службу. Когда получил повестку, то уклонился от мобилизации, потому что "боится воевать".

Орджоникидзевский районный суд Харькова также признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.

Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, житель Жовквы Львовской области со званием "солдат рядового состава" проигнорировал боевую повестку и не явился на призывной пункт для отправки на военную службу. Его тоже приговорили к трем годам заключения.

Ранее в Черкасской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Подсудимый объяснил, что имеет онкобольную мать, которая не может ухаживать за собой.