В Резерв+ стала доступной функция рекрутинга

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Украине запустили онлайн-сервис рекрутинга в ряды армии. Он доступен в приложении "Резерв+" и позволяет украинцам найти оптимальную для себя вакансию.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в понедельник, 21 октября.

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Так, сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны — более 4000, которые ежедневно растут.

В Генштабе отметили, что "Резерв+" становится экосистемой сервисов для военнообязанного, которая помогает ему решать все в несколько нажатий:

найти себе бригаду, в которую можно попасть напрямую;

должность, где можно эффективно применять свои знания и умения.

Сейчас доступна первая версия сервиса, но разработчики будут постепенно улучшать его.

Таким образом, для поиска вакансии человеку нужно пройти краткий тест, указав наличие военного образования или сферу, в которой он разбирается лучше всего. На основе знаний сервис индивидуально подберет самые лучшие.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Напомним, в Минобороны анонсировали подписание контракта между гражданином и Силами обороны в приложении "Резерв+".

Также мы писали, что в приложении "Дія" приостановили возможность бронировать сотрудников компаний, поскольку в настоящее время продолжается аудит уже забронированных лиц.