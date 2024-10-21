В Резерв+ стала доступной функция рекрутинга

В Генштабе заявили о запуске рекрутинга в Резерв+ — как это работает
В Украине запустили онлайн-сервис рекрутинга в ряды армии. Он доступен в приложении "Резерв+" и позволяет украинцам найти оптимальную для себя вакансию.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в понедельник, 21 октября.
Онлайн-рекрутинг в Украине
Так, сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны — более 4000, которые ежедневно растут.
В Генштабе отметили, что "Резерв+" становится экосистемой сервисов для военнообязанного, которая помогает ему решать все в несколько нажатий:
- найти себе бригаду, в которую можно попасть напрямую;
- должность, где можно эффективно применять свои знания и умения.
Сейчас доступна первая версия сервиса, но разработчики будут постепенно улучшать его.
Таким образом, для поиска вакансии человеку нужно пройти краткий тест, указав наличие военного образования или сферу, в которой он разбирается лучше всего. На основе знаний сервис индивидуально подберет самые лучшие.
Напомним, в Минобороны анонсировали подписание контракта между гражданином и Силами обороны в приложении "Резерв+".
Также мы писали, что в приложении "Дія" приостановили возможность бронировать сотрудников компаний, поскольку в настоящее время продолжается аудит уже забронированных лиц.
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