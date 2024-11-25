СЗЧ в армії — у Генштабі сказали, як термін БЗВП допоможе вирішити проблему

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Самовільне залишення частин (СЗЧ) залишається серйозним викликом для армії. Однією з причиною таких випадків є психологічні проблеми, з якими стикаються військовослужбовці.

Про це розповів начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

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За словами Баргилевич, для зменшення кількості СЗЧ у Збройних силах було збільшено термін базової військової підготовки з одного місяця до півтора.

Це, на думку начальника Генштабу, допоможе новобранцям краще адаптуватися до умов служби, зміцнити психологічну стійкість та ефективніше виконувати свої обов’язки.

"Це дасть більшу можливість адаптуватися людині, яка прийшла в колектив, більш якісно підготувати до виконання завдань. Це один з елементів, який вплине на те, що кількість СЗЧ стане меншою", — сказав Баргилевич.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що випадки самовільного залишення частини військовими залежать від різних причин. Говорити про "нестерпні умови" в кожній бригаді не можна.

А командир Другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що норма щодо звільнення від покарання за самовільне залишення частини неправильна. За його словами, вона дозволяє уникати виконання наказів.