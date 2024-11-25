Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow У Генштабі пояснили, яким чином борються з проблемою СЗЧ в армії arrow

У Генштабі пояснили, яким чином борються з проблемою СЗЧ в армії

25 листопада 2024 10:55
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
СЗЧ в армії — у Генштабі сказали, як термін БЗВП допоможе вирішити проблему
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Самовільне залишення частин (СЗЧ) залишається серйозним викликом для армії. Однією з причиною таких випадків є психологічні проблеми, з якими стикаються військовослужбовці.

Про це розповів начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

Читайте також:

 

Яким чином борються з проблемою СЗЧ

За словами Баргилевич, для зменшення кількості СЗЧ у Збройних силах було збільшено термін базової військової підготовки з одного місяця до півтора.

Це, на думку начальника Генштабу, допоможе новобранцям краще адаптуватися до умов служби, зміцнити психологічну стійкість та ефективніше виконувати свої обов’язки.

"Це дасть більшу можливість адаптуватися людині, яка прийшла в колектив, більш якісно підготувати до виконання завдань. Це один з елементів, який вплине на те, що кількість СЗЧ стане меншою", — сказав Баргилевич.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що випадки самовільного залишення частини військовими залежать від різних причин. Говорити про "нестерпні умови" в кожній бригаді не можна.

А командир Другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що норма щодо звільнення від покарання за самовільне залишення частини неправильна. За його словами, вона дозволяє уникати виконання наказів.

ЗСУ військові Генштаб ЗСУ мобілізація психологічний стан військовослужбовці СЗЧ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:43 Зеленський відреагував на масштабні удари по Україні

11:41 Скрипник в Німеччині навчається й може повернутися в УПЛ

11:39 Дарча чи заповіт — який документ захистить ваші інтереси

11:03 У Києві різко погіршився стан повітря — яка ситуація в місті

Новина з фото

11:02 Новорічний раритет — за що можна отримати великі гроші

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

11:00 Допомога від ООН — на які виплати можуть розраховувати українці

10:59 Били по мирним людям — подробиці сьогоднішнього удару РФ по Одесі

10:55 У Генштабі пояснили, яким чином борються з проблемою СЗЧ в армії

10:33 Бізнеси під санкціями РНБО — Одещина на другому місці

10:28 Терехов сказав, якою зброєю росіяни вдарили по Харкову

11:43 Зеленський відреагував на масштабні удари по Україні

11:41 Скрипник в Німеччині навчається й може повернутися в УПЛ

11:39 Дарча чи заповіт — який документ захистить ваші інтереси

11:03 У Києві різко погіршився стан повітря — яка ситуація в місті

Новина з фото

11:02 Новорічний раритет — за що можна отримати великі гроші

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

11:00 Допомога від ООН — на які виплати можуть розраховувати українці

10:59 Били по мирним людям — подробиці сьогоднішнього удару РФ по Одесі

10:55 У Генштабі пояснили, яким чином борються з проблемою СЗЧ в армії

10:33 Бізнеси під санкціями РНБО — Одещина на другому місці

10:28 Терехов сказав, якою зброєю росіяни вдарили по Харкову

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК