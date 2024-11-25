Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Генштабе объяснили, как борются с проблемой СОЧ в армии arrow

В Генштабе объяснили, как борются с проблемой СОЧ в армии

25 ноября 2024 10:55
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
СОЧ в армии — в Генштабе сказали, как термин БЗВП поможет решить проблему
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Самовольное оставление частей (СОЧ) остается серьезным вызовом для армии. Одной из причин таких случаев являются психологические проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие.

Об этом рассказал начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич в интервью ТСН.Тиждень.

Читайте также:

 

Как борются с проблемой СОЧ

По словам Баргилевича, для уменьшения количества СОЧ в Вооруженных силах был увеличен срок базовой военной подготовки с одного месяца до полутора.

Это, по мнению начальника Генштаба, поможет новобранцам лучше адаптироваться к условиям службы, укрепить психологическую устойчивость и более эффективно выполнять свои обязанности.

"Это даст большую возможность адаптироваться человеку, который пришел в коллектив, более качественно подготовиться к выполнению задач. Это один из элементов, который повлияет на то, что количество СОЧ станет меньше", — сказал Баргилевич.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи самовольного оставления части военными зависят от разных причин. Говорить о "невыносимых условиях" в каждой бригаде нельзя.

А командир Второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что норма по освобождению от наказания за самовольное оставление части неправильна. По его словам, она позволяет избегать исполнения приказов.

ВСУ военные Генштаб ВСУ мобилизация психологическое состояние военнослужащие СОЧ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:23 Ночная атака оккупантов — сколько беспилотников сбили силы ПВО

12:09 ФЛП сдает жилье в аренду — что нужно знать о лишних налогах

12:04 Удар ракетой С-400 по Харькову — Терехов рассказал о последствиях

11:43 Зеленский отреагировал на масштабные удары по Украине

11:41 Скрипник в Германии учится и может вернуться в УПЛ

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:39 Дарственная или завещание — какой документ защитит ваши интересы

11:19 Били по мирным людям — детали сегодняшнего удара РФ по Одессе

11:03 В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха — ситуация в городе

Новость с фото

11:02 Новогодний раритет — за что можно получить большие деньги

11:00 Помощь от ООН — на какие выплаты могут рассчитывать украинцы

12:23 Ночная атака оккупантов — сколько беспилотников сбили силы ПВО

12:09 ФЛП сдает жилье в аренду — что нужно знать о лишних налогах

12:04 Удар ракетой С-400 по Харькову — Терехов рассказал о последствиях

11:43 Зеленский отреагировал на масштабные удары по Украине

11:41 Скрипник в Германии учится и может вернуться в УПЛ

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:39 Дарственная или завещание — какой документ защитит ваши интересы

11:19 Били по мирным людям — детали сегодняшнего удара РФ по Одессе

11:03 В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха — ситуация в городе

Новость с фото

11:02 Новогодний раритет — за что можно получить большие деньги

11:00 Помощь от ООН — на какие выплаты могут рассчитывать украинцы

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2024
Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК