СОЧ в армии — в Генштабе сказали, как термин БЗВП поможет решить проблему

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Самовольное оставление частей (СОЧ) остается серьезным вызовом для армии. Одной из причин таких случаев являются психологические проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие.

Об этом рассказал начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич в интервью ТСН.Тиждень.

Читайте также:

Как борются с проблемой СОЧ

По словам Баргилевича, для уменьшения количества СОЧ в Вооруженных силах был увеличен срок базовой военной подготовки с одного месяца до полутора.

Это, по мнению начальника Генштаба, поможет новобранцам лучше адаптироваться к условиям службы, укрепить психологическую устойчивость и более эффективно выполнять свои обязанности.

"Это даст большую возможность адаптироваться человеку, который пришел в коллектив, более качественно подготовиться к выполнению задач. Это один из элементов, который повлияет на то, что количество СОЧ станет меньше", — сказал Баргилевич.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи самовольного оставления части военными зависят от разных причин. Говорить о "невыносимых условиях" в каждой бригаде нельзя.

А командир Второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что норма по освобождению от наказания за самовольное оставление части неправильна. По его словам, она позволяет избегать исполнения приказов.