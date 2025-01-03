Приложение Армия+ для военных — бойцы смогут передавать отчеты о выполнении задач

В приложении Армия+ будут новые функции — Кабмин принял решение
В пятницу, 3 января, Кабинет Министров Украины утвердил внедрение новой функции в приложении "Армия+". Военные смогут передавать отчеты о выполнении заданий.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Новые возможности в Армия+
По словам Гончаренко, особенностью будущего нововведения является автоматическая передача данных о поражениях врага в Генеральный штаб ВСУ. Это значительно упростит и ускорит процесс обмена информацией, повышая эффективность командования и координации действий на фронте.
"Отчетность по поражениям противника будет автоматически передаваться из приложения Армия+ в Генштаб", — отметил нардеп.
Ранее мы писали, что в приложении для военных "Армия+" начала действовать программа лояльности. В приложении будут собраны специальные предложения на услуги.
А в декабре в приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СОЧ. Его будут рассматривать в течение 24 часов.
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