Приложение Армия+ для военных — бойцы смогут передавать отчеты о выполнении задач

Приложение "Армия+". Фото: Минобороны

В пятницу, 3 января, Кабинет Министров Украины утвердил внедрение новой функции в приложении "Армия+". Военные смогут передавать отчеты о выполнении заданий.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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По словам Гончаренко, особенностью будущего нововведения является автоматическая передача данных о поражениях врага в Генеральный штаб ВСУ. Это значительно упростит и ускорит процесс обмена информацией, повышая эффективность командования и координации действий на фронте.

"Отчетность по поражениям противника будет автоматически передаваться из приложения Армия+ в Генштаб", — отметил нардеп.

Сообщение Гончаренко в Telegram

Ранее мы писали, что в приложении для военных "Армия+" начала действовать программа лояльности. В приложении будут собраны специальные предложения на услуги.

А в декабре в приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СОЧ. Его будут рассматривать в течение 24 часов.