Зеленський зустрівся з військовими 20-го армійського корпусу

Дата публікації: 8 травня 2026 19:13
Зустріч Зеленського з воїнами. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський відвідав командний пункт 20-го армійського корпусу. Там він зустрівся з військовими, які виконують завдання зі звільнення тимчасово окупованої території Дніпропетровської області. Крім того, глава держави відзначив захисників державними нагородами, серед яких іноземні добровольці. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у пʼятницю, 8 травня, передає Новини.LIVE.

Глава держави повідомив, що з воїнами обговорили оперативну ситуацію у смузі оборони та шляхи посилення позицій. Йдеться про додаткове фінансування для бойових батальйонів, забезпечення, дрони різних типів

Зеленський нагороджує військового. Фото: ОП

"Протягом останніх місяців значно зростає ефективність наших мідлстрайків, тому важливо, щоб у наших військових було достатньо засобів для ударів у оперативній глибині. Опрацюємо, як підтримати й цей напрям", — додав Зеленський.

Український лідер подякував захисникам за силу, стійкість та захист держави.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, сьогодні він відвідав пункт управління 67-ї окремої механізованої бригади та обговорив із військовими потреби та оперативну ситуацію.

Крім того, глава держави провів нараду у Дніпропетровській області. Серед тем були захист критичної інфраструктури, робота систем РЕБ та стан ППО.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
