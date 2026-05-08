Главная Штаб В Днепре Зеленский посетил раненых воинов и вручил награды

Дата публикации 8 мая 2026 23:09
Владимир Зеленский с воинами и врачами в Днепре. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 8 мая, во время визита в Днепр посетил воинов, которые проходят лечение после ранений. Он поблагодарил их за службу, силу и стойкость. Кроме того, глава государства вручил государственные награды защитникам и медикам.

Об этом украинский лидер сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Зеленский в больнице Днепра

"Пообщался и с медиками госпиталя и наградил орденами Даниила Галицкого и княгини Ольги III степени, медалями "За военную службу Украине" и "За спасенную жизнь", — рассказал Зеленский.

По его словам, именно благодаря таким людям ежедневно спасаются жизни украинских защитников. Глава государства поблагодарил за ежедневный труд и помощь воинами в восстановлении.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский побывал в пункте управления 67-й отдельной механизированной бригады. Во время визита он пообщался с военными относительно потребностей подразделений и текущей обстановки.

Кроме того, на Днепропетровщине Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе. Среди ключевых тем были защита критической инфраструктуры и состояние ПВО.

Также сегодня глава государства посетил командный пункт 20-го армейского корпуса и встретился с военными. В частности, он вручил госнаграды защитникам.

