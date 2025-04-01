Дніпровський ТЦК шукає SMM-менеджера — які обов'язки та зарплатня

У Дніпрі шукають SMM-менеджера для ТЦК — скільки обіцяють платити
Дніпровський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розмістив вакансію на посаду SMM-менеджера. Кандидату обіцяють заробітну плату в розмірі до 25 тисяч гривень.
Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua.
Робота SMM-менеджера в ТЦК
Так, у вакансії вказано, що шукають SMM-менеджер у військові частини. Кандидат має бути креативним та відповідальним спеціалістом.
В основні обов'язки входить управління контентом та розвиток стратегій комунікації. Серед вимог до майбутнього працівника:
- креативність та уміння створювати контент;
- вміння працювати з аналітикою та вносити корективи в стратегію на основі даних;
- готовність до вивчення нових інструментів та технологій.
У ТЦК додали, що готові взяти на роботу як досвіченого спеціаліста, так і людину без досвіду.
Нагадаємо, бригада "Азов" шукає водіїв автобусів, які мають посвідчення категорій D та DE із заробітною платою до 125 тисяч гривень на місяць.
Також до лав "Азову" запрошують спеціалістів, які вміють обслуговувати техніку.
Читайте Новини.LIVE!