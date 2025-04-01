Дніпровський ТЦК шукає SMM-менеджера — які обов'язки та зарплатня

Робота за комп'ютером. Ілюстративне фото: iStock

Дніпровський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розмістив вакансію на посаду SMM-менеджера. Кандидату обіцяють заробітну плату в розмірі до 25 тисяч гривень.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот вакансії

Робота SMM-менеджера в ТЦК

Так, у вакансії вказано, що шукають SMM-менеджер у військові частини. Кандидат має бути креативним та відповідальним спеціалістом.

В основні обов'язки входить управління контентом та розвиток стратегій комунікації. Серед вимог до майбутнього працівника:

креативність та уміння створювати контент;

вміння працювати з аналітикою та вносити корективи в стратегію на основі даних;

готовність до вивчення нових інструментів та технологій.

У ТЦК додали, що готові взяти на роботу як досвіченого спеціаліста, так і людину без досвіду.

Скриншот опису вакансії

Нагадаємо, бригада "Азов" шукає водіїв автобусів, які мають посвідчення категорій D та DE із заробітною платою до 125 тисяч гривень на місяць.

Також до лав "Азову" запрошують спеціалістів, які вміють обслуговувати техніку.