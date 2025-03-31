Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує автомеханікам

Автомеханік. Фото ілюстративне: media.zagoriy.foundation

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють обслуговувати техніку. Йдеться про автомеханіків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 29 березня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки автомеханіка у бригаді "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Автомеханік має обслуговувати та ремонтувати техніку різних типів, зокрема спецтехніку. На роботу запрошують уважних, відповідальних і пунктуальних людей, які мають технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи за суміжним напрямком.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють готувати звіти та проводити аудити. Йдеться про спеціалістів Meta Ads.

Також у бригаді бракує аналітиків розвідки. Обійняти таку посаду можуть люди, які впевнено користуються комп'ютером, мають навички програмування та досвід в IT.