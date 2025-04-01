Днепровский ТЦК ищет SMM-менеджера - какие обязанности и зарплата

Работа за компьютером. Иллюстративное фото: iStock

Днепровский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки разместил вакансию на должность SMM-менеджера. Кандидату обещают заработную плату в размере до 25 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua.

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Скриншот вакансии

Работа SMM-менеджера в ТЦК

Так, в вакансии указано, что ищут SMM-менеджер в военные части. Кандидат должен быть креативным и ответственным специалистом.

В основные обязанности входит управление контентом и развитие стратегий коммуникации. Среди требований к будущему работнику:

креативность и умение создавать контент;

умение работать с аналитикой и вносить коррективы в стратегию на основе данных;

готовность к изучению новых инструментов и технологий.

В ТЦК добавили, что готовы взять на работу как опытного специалиста, так и человека без опыта.

Скриншот описания вакансии

Напомним, бригада "Азов" ищет водителей автобусов, которые имеют удостоверение категорий D и DE, с заработной платой до 125 тысяч гривен в месяц.

Также в ряды "Азова" приглашают специалистов, которые умеют обслуживать технику.