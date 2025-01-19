У Дніпрі члени ВЛК підробляли ухилянтам аналізи на ВІЛ, щоб ті уникли мобілізації

У Дніпрі члени ВЛК підробляли ухилянтам аналізи на ВІЛ
У Дніпрі посадовці і лікарі військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підробляли військовозобов'язаним чоловікам результати аналізів. Таким чином вони допомагали даним особам уникати мобілізації.
Про це повідомляє Національна поліція України у неділю, 19 січня.
Підробляли ухилянтам аналізи
Повідомляється, що фігуранти справи підробляли чоловікам результати аналізів крові на ВІЛ для уникнення мобілізації. У подальшому зловмисники вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб".
Такі протиправні дії давали можливість "хворим" чоловікам знятися з військового обліку і безперешкодно перетнути державний кордон України.
"За можливість ухилення від оборони держави у такий спосіб чоловіки платили фігурантам 10 тисяч доларів", — йдеться у повідомленні.
В поліції повідомили, що фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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