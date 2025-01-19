В Днепре члены ВВК подделывали уклонистам анализы на ВИЧ, чтобы те избежали мобилизации

Следователи работают с ноутбуком фигурантов дела. Фото: Национальная полиция

В Днепре должностные лица и врачи военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки подделывали военнообязанным мужчинам результаты анализов. Таким образом они помогали данным лицам избегать мобилизации.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в воскресенье, 19 января.

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Сообщается, что фигуранты дела подделывали мужчинам результаты анализов крови на ВИЧ для избежания мобилизации. В дальнейшем злоумышленники вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней".

Такие противоправные действия давали возможность "больным" мужчинам сняться с воинского учета и беспрепятственно пересечь государственную границу Украины.

"За возможность уклонения от обороны государства таким образом мужчины платили фигурантам 10 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Правоохранители заходят в помещение. Фото: Национальная полиция

Правоохранитель осматривает вещественные доказательства. Фото: Национальная полиция

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