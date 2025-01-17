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Масштабна операція Нацполіції — викрито схеми перетину кордону

17 січня 2025 12:09
Анастасія Постоєнко - Редактор
Поліція провела 200 обшуків через незаконний виїзд військовозобов’язаних
Слідчі дії. Фото: Національна поліція України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Національна поліція України здійснює масштабну операцію, спрямовану на викриття злочинів, пов'язаних із незаконним перетином кордону військовозобов’язаними. У межах розслідування, правоохоронці провели понад 200 обшуків у 19 регіонах країни.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України

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Обшуки в будинку одного з підозрюваних. Фото: Національна поліція України

За інформацією Нацполіції, правопорушення здійснювалися різними способами, зокрема, шахрайством, підробкою документів, несанкціонованим втручанням у роботу електронних реєстрів, підкупом службових осіб.

Обшуки в Україні 17 січня
Докази незаконної діяльності. Фото: Національна поліція України
Обшуки 17 січня
Обшуки в одному з регіонів України. Фото: Національна поліція України

Обшуки проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці перевіряють осіб, які можуть бути причетними до організації незаконних оборудок, що дозволяли військовозобов’язаним покинути країну.

Нагадаємо, кілька днів тому поліція провела майже 600 обшуків по всій України під час яких вдалося викрити низку незаконних схем з боку ТЦК, ВЛК й не тільки. 

Також нещодавно поліція провела обшуки в так званих "столичних мажорів", які опинилися у центрі скандалу після зухвалив висловлювань та наругу на прапором України.

 

обшуки поліція Україна військовозобов'язані виїзд за кордон

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