Повернення із СЗЧ — у ДБР нагадали про терміни дії спрощеного механізму

Військові, які самовільно залишили військову частину, можуть добровільно повернутися на службу за спрощеним механізмом. Зробити це можливо лише до 30 серпня.

Про це нагадали у Державному бюро розслідувань у четвер, 7 серпня.

Повернення із СЗЧ

У ДБР наголосили на тому, що термін повернення на службу з поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які пішли у СЗЧ, спливає вже 30 серпня 2025 року. До цього часу бійці ще мають шанс скористатися спрощеним механізмом.

Чинний механізм поширюється на військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 10 травня 2025 року або в яких був зупинений строк служби.

У ДБР зазначили, що цей порядок дає можливість особам, які вчинили СЗЧ, повернутися до служби у спрощеному форматі. Їм буде відновлено грошове, продовольче, речове та інше забезпечення.

"Наразі ще є час для того, аби прийняти правильне рішення, повернутися у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із Законом", — зауважили у ДБР.

Алгоритм повернення із СЗЧ. Фото: ДБР

Як наголосив директор ДБР Олексій Сухачов, за цією програмою до служби вже повернулися понад 29 тисяч військових, які пішли у СЗЧ.

"Завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців", — зазначив очільник ДБР.

