Возвращение из СЗЧ — в ГБР напомнили о сроках действия упрощенного механизма

Военный. Фото: Генштаб ВСУ

Военные, которые самовольно оставили воинскую часть, могут добровольно вернуться на службу по упрощенному механизму. Сделать это возможно только до 30 августа.

Об этом напомнили в Государственном бюро расследований в четверг, 7 августа.

Реклама

Читайте также:

Возвращение из СВЧ

В ГБР отметили, что срок возвращения на службу с возобновлением всех военных выплат для военнослужащих, которые ушли в СВЧ, истекает уже 30 августа 2025 года. К этому времени бойцы еще имеют шанс воспользоваться упрощенным механизмом.

Действующий механизм распространяется на военнослужащих, которые самовольно оставили часть до 10 мая 2025 года или у которых был остановлен срок службы.

В ГБР отметили, что этот порядок дает возможность лицам, совершившим СВЧ, вернуться к службе в упрощенном формате. Им будет восстановлено денежное, продовольственное, вещевое и другое обеспечение.

"Сейчас еще есть время для того, чтобы принять правильное решение, вернуться в строй и избежать угрызений совести и проблем с законом", — отметили в ГБР.

Алгоритм возвращения из СЗЧ. Фото: ГБР

Как отметил директор ГБР Алексей Сухачев, по этой программе к службе уже вернулись более 29 тысяч военных, которые ушли в СЗЧ.

"Благодаря упрощенному механизму возвращения на службу для тех, кто впервые оставил воинскую часть, с 29 ноября 2024 года по август 2025 года на службу вернулись более 29 тысяч военнослужащих", — отметил глава ГБР.

Напомним, в Минобороны ввели видеофиксацию работы и наличие бодикамер для работников ТЦК.

А также военный высказался о качестве украинских беспилотников.