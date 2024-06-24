Реакція ДБР на заяву Богдана Кротевича щодо одного з генералів

Начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. Фото: Wikipedia

У Державному бюро розслідувань відреагували на скаргу начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича на позивний "Тавр" щодо одного з генералів. Там заявили, що наразі працюють із заявою.

Про це повідомила пресслужба ДБР у коментарі "Суспільному" у понеділок, 24 червня.

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Реакція ДБР на скаргу

У ДБР зазначили, що заява від Богдана Кротевича вже надійшла. Наразі слідчі працюють з нею. Деталей у пресслужбі не повідомили.

Про якого генерала йдеться

Джерело "Суспільного" у військовому керівництві розповіло, що Кротевич звернувся до ДБР щодо генерал-лейтенанта Юрія Содоля. У лютому 2024 року його призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Генерал-лейтенант Юрій Содоль. Фото: командування Об'єднаних сил ЗС України/Facebook

До цього Содоль обіймав посаду командувача морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

Що передувало

Очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ДБР. Він написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у воєнних злочинах.

Кротевич заявив, що генерал "убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Начальник штабу "Азов" зазначив, що спочатку намагався проінформувати про його дії вище керівництво, але більшості байдуже.

"Усі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Мене це дістало, Рубікон перейдено", — підсумував Кротевич.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.

Раніше Безугла назвала деяких генералів злочинцями. Вона також звинуватила їх у російському наступі на Харківську область та провалі оборони на Покровському напрямку.